Otobüs şoförü yaralı çocuğu hastaneye yetiştirdi

Kocaeli'de dün bir anne, başından yaralanan çocuğunu hastaneye götürecek araç bulamadı. Özel halk otobüsünü durdurdu. "Ne yapacağımı bilmiyorum, çocuğumu hastaneye götürmeliyim" dedi. Otobüs şoförü Ferhat Uzun, onları araca aldı. Yolcular da ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Uzun, anne ve kızı, hastanenin acil servisinin önüne kadar götürdü.

Otobüs şoförü Ferhat Uzun