Bugünkü
Takvim

Otobüs şoförü yaralı çocuğu hastaneye yetiştirdi

'de dün bir anne, başından yaralanan çocuğunu hastaneye götürecek araç bulamadı. Özel halk otobüsünü durdurdu. Otobüs şoförü çocuğu hastaneye yetiştirdi.

Hızır otobüs

Kocaeli'de dün bir anne, başından yaralanan çocuğunu hastaneye götürecek araç bulamadı. Özel halk otobüsünü durdurdu. "Ne yapacağımı bilmiyorum, çocuğumu hastaneye götürmeliyim" dedi. Otobüs şoförü Ferhat Uzun, onları araca aldı. Yolcular da ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Uzun, anne ve kızı, hastanenin acil servisinin önüne kadar götürdü.

Otobüs şoförü

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOtobüs şoförü yaralı çocuğu hastaneye yetiştirdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri