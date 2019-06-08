İzmir'de yaşayan Meryem Avcılar, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra meme kanserine yakalandı. Doktorlar, bir göğsü alınan ve kemoterapi tedavisi gören kadını "Hamile kalamazsın" diye uyardı. Tedavinin ardından hastalığı yenen Avcılar, 1 yıl sonra yine aynı şoku yaşadı. Hastalığı tekrarladı. Diğer göğsünde kötü huylu tümöre rastlandı. Ayrıca ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı. Avcılar'a doktorlar, sağlığının kötüye gidebileceğini ve bebeklerinin sakat doğma riskini anlattı. Avcılar ise riskleri göze alıp ikizlerini dünyaya getirme kararı aldı. İkizleri 13 haftalıkken ameliyatla diğer göğsü de alınan Avcılar, bir yandan da kemoterapi tedavisini aksatmadı. Kanseri bir kez daha yenen Avcılar, 2 yıl önce Alya ve Alas ismini verdiği ikizlerini de kucağına aldı. Kanser hastalarının umudu olan Avcılar, "Evlatlarımla beraber savaştık. Onlar karnımda kemoterapi alırken savaştılar, ben onlar için ayakta kaldım. İkizlerim benim mucizelerim" ifadelerini kullandı.
Hastalığa rağmen ikiz doğuran Avcılar, kanser hastalarına moral verdi: Moralinizi bozmayın. Hayat bittiği yerden yeniden başlıyor, buna inanın.
Hastalığa rağmen ikiz doğuran Avcılar, kanser hastalarına moral verdi: Moralinizi bozmayın. Hayat bittiği yerden yeniden başlıyor, buna inanın.
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