Maganda dehşeti

Bursa Osmangazi'de arkadaşlarıyla kıraathanede oturan 72 yaşındaki Mülayim Hastürk'ün sırtına nereden geldiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etti. Adamın yaralandığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hastürk, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kahvede oturduklarını ifade eden Sabit Balkan, "Bir anda pat diye bir ses gelince, masaya yığıldı. Sonra sırtında saçma gibi bir şey vardı" dedi. Polis, saldırgan veya saldırganları arıyor.