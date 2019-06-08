Kürtaj davasında 28 yıl hapis

Malatya'da, evlilik dışı ilişki sonucu hamile kalan kadınları rüşvet karşılığında ve kayıt dışı olarak kürtaj yapmak, ayrıca ameliyatına bizzat girmek karşılığında çok sayıda kadınla odasında cinsel ilişkiye girmekle suçlanan, dönemin Kadın Doğum Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Çelik ile kürtajlara aracılık yapmakla suçlanan Doç. Dr. Şeyma Hasçalık'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Çelik'e, 14 yıl 11 ay, Hasçalık'a ise toplam 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.



SIRRIBERK ARSLAN