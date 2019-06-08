İZMIR'de İlknur Demirtaş ve boşandığı Ercan Soylu'nun kızları Asya Soylu'ya (5), 2016'da ölümcül bir hastalık olan 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) tanısı konuldu. Küçük kız, yaşama tutunmak için kök hücre nakli olmayı bekliyor. Genellikle 60 yaş üstü kişilerde görülen hastalıkla mücadele eden Asya, enfeksiyon risklerinden korunmak için yaşamını maske takarak sürdürüyor. Anne İlknur Demirtaş nakil için 2 yıldan az bir zamanlarının kaldığını belirtirken, minik Asya ise "Ne olur bizim için donör olun" dedi.