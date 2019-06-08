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bekleyen minik Asya: Ne olur bizim için donör olun

Ölümcül bir hastalık kuruyor... olan ‘paroksismal nokturnal hemoglobinüri’ () tanısı konulan 5 yaşındaki , “Ne olur donör olun” ifadelerini kullandı.

Ne olur donör olun

İZMIR'de İlknur Demirtaş ve boşandığı Ercan Soylu'nun kızları Asya Soylu'ya (5), 2016'da ölümcül bir hastalık olan 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri' () tanısı konuldu. Küçük kız, yaşama tutunmak için nakli olmayı bekliyor. Genellikle 60 yaş üstü kişilerde görülen hastalıkla mücadele eden Asya, enfeksiyon risklerinden korunmak için yaşamını maske takarak sürdürüyor. Anne nakil için 2 yıldan az bir zamanlarının kaldığını belirtirken, minik Asya ise "Ne olur bizim için donör olun" dedi.

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