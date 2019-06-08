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Kardeşini bıçakla katletti

Kardeşini bıçakla katletti
Kütahya'da Mehmet Yüksel (73) ile kardeşi Hakkı Yüksel (66) arasında önceki akşam arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Mehmet Yüksel, kardeşi Hakkı Yüksel ve yengesi Rukiye Yüksel'i (60) bıçakladı. Talihsiz adam kurtarılamadı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Katil tutuklandı.

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