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a kalkışan baba oğlunu görünce vazgeçti

’da boşanma aşamasında olan baba, oğlunu göremediği için 9 katlı binanın çatısına çıkarak a teşebbüs etti. Çocuğu gelince intihardan vazgeçti.

Baba yüreği!

Evlat hasretiyle bunalıma giren baba a kalkıştı. Olay dün 'da yaşandı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Murat Ö. (46) çocuğunu uzun süre göremediğini öne sürerek 9 katlı binanın çatısına çıktı. İntihara kalkıştı. Burada çanak antenlere tutunarak ağlayan adamı gören çevre sakinleri, polisi aradı. Ekipler Murat Ö.'yü ikna edemeyince CANKUR ekiplerine haber verdi. Bu sırada polis Murat Ö.'nün eşi Sunay Ö,'ye ulaştı. Oğlu M.A.Ö. (5) ile gelen Sunay Ö. eşinden aşağı inmesini istedi. Yoldan geçen meraklı kalabalık ise cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Oğlunu gören Murat Ö. intihardan vazgeçti. Karakola götürüldü.

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