Evlat hasretiyle bunalıma giren baba intihara kalkıştı. Olay dün Adana'da yaşandı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Murat Ö. (46) çocuğunu uzun süre göremediğini öne sürerek 9 katlı binanın çatısına çıktı. İntihara kalkıştı. Burada çanak antenlere tutunarak ağlayan adamı gören çevre sakinleri, polisi aradı. Ekipler Murat Ö.'yü ikna edemeyince CANKUR ekiplerine haber verdi. Bu sırada polis Murat Ö.'nün eşi Sunay Ö,'ye ulaştı. Oğlu M.A.Ö. (5) ile gelen Sunay Ö. eşinden aşağı inmesini istedi. Yoldan geçen meraklı kalabalık ise cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Oğlunu gören Murat Ö. intihardan vazgeçti. Karakola götürüldü.