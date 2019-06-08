Hasta kadını odun üzerinde ambulansa taşıdılar

Muğla'da Havana Keskin (46), dün eşiyle keçi otlatmaya gitti. Karnında ağrı hissetmeye başladı. Kocası, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Vatandaşlar, bölgeye gidip kadının odun parçasına oturttu. 2 saat taşınan Keskin, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan kadının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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