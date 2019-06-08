Tuzak kurulup dövülen baba öldü, oğlu ağır yaralandı. Olay Denizli'de yaşandı. Fransa'da yaşayan Osman Kurt (60), bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'ye geldi. Dün, yakınlarına jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, oğlu Özgür Kurt'un (30) kullandığı otomobille evden ayrıldı. Araçlarının önü, bir grup tarafından kesildi. Baba-oğul öldüresiye dövüldü. İkili, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Osman Kurt, kurtarılamadı. Oğlu ise tedavi altına alındı.
SORUŞTURMUŞLAR
Saldırganların, babaoğulun geçen 5 Haziran'da, bir yakınlarını ziyaret için gittikleri özel bakımevinde kavga ettikleri görevlilerin yakınları olabileceği ileri sürüldü. Dün Çamköy Mahallesi'ne gelen birkaç kişinin Osman Kurt ve oğlunu sordukları ifade edildi. Saldırganların, kendilerini jandarma gibi tanıtıp, baba ve oğlunu ifade vermek için karakola davet ederek, tuzak kurdukları da iddia edildi. Jandarmanın baba ve oğlunu ifadeye çağırmadıkları anlaşıldı.
SORUŞTURMUŞLAR
Saldırganların, babaoğulun geçen 5 Haziran'da, bir yakınlarını ziyaret için gittikleri özel bakımevinde kavga ettikleri görevlilerin yakınları olabileceği ileri sürüldü. Dün Çamköy Mahallesi'ne gelen birkaç kişinin Osman Kurt ve oğlunu sordukları ifade edildi. Saldırganların, kendilerini jandarma gibi tanıtıp, baba ve oğlunu ifade vermek için karakola davet ederek, tuzak kurdukları da iddia edildi. Jandarmanın baba ve oğlunu ifadeye çağırmadıkları anlaşıldı.
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