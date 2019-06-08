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'da terörü

'da hediyelik eşya ve market işletmeciliği yapan , 30 Mayıs'ta işyerine gelen Rus uyruklu müşterisinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan Metin Ömeroğlu, Rus ten şikayetçi oldu.

Turist terörü

Antalya'da hediyelik eşya ve market işletmeciliği yapan Metin Ömeroğlu, 30 Mayıs'ta işyerine gelen Rus uyruklu müşterisinin saldırısına uğradı. Rus İgor Nekludov, önce Ömeroğlu'nun köpeğini tekme attı. Ardından da genç adama saldırdı. O anlar kameralara yansıdı. Ömeroğlu, soluğu karakolda aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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