Antalya'da hediyelik eşya ve market işletmeciliği yapan Metin Ömeroğlu, 30 Mayıs'ta işyerine gelen Rus uyruklu müşterisinin saldırısına uğradı. Rus İgor Nekludov, önce Ömeroğlu'nun köpeğini tekme attı. Ardından da genç adama saldırdı. O anlar kameralara yansıdı. Ömeroğlu, soluğu karakolda aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.