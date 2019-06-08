Annesi ile sınıf arkadaşı oldu

Kocaeli'de üniversitede birkaç bölümü yarım bırakan Minel Cebir Yıldız, annesi Derya Cebir beraber tercih ettikleri Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Seramik Cam ve Çinicilik Programından mezun olacakları günü heyecanla bekliyor. Genç kız, "Annem benden daha iyi sınıf arkadaşı, dersleri daha iyi "dedi. Anne ise kızının isteği üzerine aynı bölümü seçtiklerini dile getirdi.