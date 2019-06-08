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Annesi ile sınıf arkadaşı oldu

Üniversiteli , Seramik Cam ve Çinicilik Programını tercih eden 48 yaşındaki annesi ile mezun olacakları günü bekliyor.

Anne-kız beraber mezun olacak

Kocaeli'de üniversitede birkaç bölümü yarım bırakan Minel Cebir Yıldız, annesi Derya Cebir beraber tercih ettikleri Üniversitesi () Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Seramik Cam ve Çinicilik Programından mezun olacakları günü heyecanla bekliyor. Genç kız, "Annem benden daha iyi sınıf arkadaşı, dersleri daha iyi "dedi. Anne ise kızının isteği üzerine aynı bölümü seçtiklerini dile getirdi.

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