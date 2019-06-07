Yasaya ters Tunceli’de 3 kişi, koparmanın cezası 60 bin lira olan ters laleleri söküp gitti. Çevre düşmanları, doğaseverler tarafından görüntülendi...

Türkiye'ye özgü endemik bitki türü olan ters laleler, görenleri büyüledi. Koruma altına alınan bu çiçekleri koparmanın cezası ise 60 bin TL'ydi. Tuncelili doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, Ovacık İlçesi'ne bağlı Ağaçpınar Köyü'nde yetişen ters laleleri fotoğraflamak istedi. Kaya, bu sırada 3 kişinin ters laleleri kopardığını fark etti. Ters laleleri sökerek götürmek isteyen 3 kişi, doğaseverler tarafından görüntüledi. Ters laleleri koparanlara 60 bin lira para cezası verildiğini söyleyen Malik Kaya, uyarılara rağmen 3 kişinin laleleri alıp götürdüğünü söyledi. Kaya, "Ters laleler, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak biliniyor. Sadece mayıs ayı ortalarında çiçek açan ve 15 günlük ömrü olan bu çiçekleri görmek için her yıl Ağaçpınar Köyü'ne binlerce turist geliyor. 3 kişi ise koruma altındaki ters laleleri söktü. Çektiğimiz görüntüleri yetkililerle paylaşacağız" dedi.