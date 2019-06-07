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Nişanlısından ayrılan mühendis genç kız gölde intihar girişiminde bulundu

Adana’da makine mühendisi genç kız, eczacı nişanlısı tarafından terk edildi. Cam parçası ve kimyasal karışımla intihara teşebbüs etti. 5.5 saat sonra vazgeçti.

Kimyasal tehdıt!

Ayrılığı kabullenemeyen genç kız intihara kalkıştı. Olay dün Adana'da yaşandı. Makine mühendisi Eda Arıkan (32), 4 ay önce eczacı M.K. ile nişanlandı. Ancak 1.5 ay önce terk edildi. Ayrılığa dayanamayan ve bunalıma giren genç kız, önceki gün 'nün kenarına gitti. Suya girip elindeki cam parçası ve pet içerisindeki kimyasal karışımla intihara teşebbüs etti.

Polis, genç kızın annesi S.A.'yı getirdi. Ancak Eda'yı kimse ikna edemedi. Bu arada polis, cep telefonuyla genç kızın eski nişanlısına ulaştı. Ancak M.K. Kahramanmaraş'ta olduğunu ve gelmeyeceğini söyledi. Ümitleri tükenen Arıkan, 5.5 saat direndikten sonra intihar girişimine son verdi. Makine mühendisi hastaneye götürüldü.

MURAT KARAMAN

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