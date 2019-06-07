Korku ve sevinç Şampiyon Derya Can’ın eşi Tayfun Göçen ile Necati Çağatay, Bozcaada’dan hareket ettikten sonra kayıplara karıştı... 12 saat süren arama çalışmaları mutlu sonla bitti.

Serbest dalış şampiyonu, 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen arkadaşı Necati Çağatay ile birlikte Çanakkale'den Bozcaada'ya bot ile gitti. Geri dönüş için 21.00 sularında hareket eden ikili akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve deniz polisleri harekete geçerek Çanakkale Boğazı ile Bozcaada hattında arama çalışması başlattı.



BAYGIN BULUNDULAR

Bir süre denizde sürüklendikten sonra, botları Büyük Kemikli mevkinde karaya vurdu. Baygın olan Göçen ve Çağatay'ı balıkçılar fark etti. Kısa sürede baygın olan vatandaşların yanına giden balıkçılar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Tayfun Göçen ve Necati Çağatay sağ olarak bulunması, büyük mutluluk yaşattı. Derya Can, "Büyük korku yaşadık. Ancak sonrasındaki mutluluk çok ama çok farklıydı" dedi.