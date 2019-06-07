İstanbul'da 17 yaşındaki Güven Karakuş, 11 yıl önce bir okulda tadilat işi yaparken öldü. Olay kayıtlara "iş kazası" olarak geçti. 4 yıl süren davada Karakuş'a cam taşıtan Mehmet Eker, "taksirle öldürme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis aldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.



Anne Aysel Karakuş, adalet istiyor

Geçtiğimiz günlerde okul aile birliği başkanı M.E. mahkemeye ifade verdi. M.E.'nin iddiaları şöyle: "Okulda tadilat vardı. Bizleri de çağırmışlardı. Bağırış çağırış duyduk. Mehmet Eken elindeki tornavidayı çocuğun boyun ve omzunun arasına sapladı. Sonra çocuğu bir odaya kilitlediler. Ben çocuğu odadan çıkardım, kaçtı, boynundan kanlar akıyordu."

FATİH ULAŞ