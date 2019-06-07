İnsanlık terk edilmiş!

Her yıl yaklaşık 7 bin kedi veya köpek, bir süre evde bakıldıktan sonra sokağa terk ediliyor. İstanbul'un sosyetesiyle ünlü semtlerinden Nişantaşı'nda bir köpeğin eşyalarıyla birlikte sokağa terk edildi. Durumu gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Hatta birkaç kişi, bölgedeki kameralardan köpeği bırakan kişinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. Sahibi tarafından terk edilen köpeğin ise eşyalarının başında şaşkın gözlerle oturuşu, görenleri duygulandırdı. Yaklaşık 5 saat boyunca etrafa bakan köpekle ilgili sosyal medyadaki yorumlar etkisini gösterdi. Bu üzücü olay, dün sosyal medyada trend topic olunca bölgede bulunan biri duygulandıran bir adım attı. Bursa'dan İstanbul'a gelen ve bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda buluşan bir hayvansever köpeği sahiplendi. İşte o fotoğrafla ilgili yorumlar:
ONU terk edecek kadar insanlığı ölmüşlerle bir arada yaşıyoruz.
SİZCE onu bırakan mı hayvan yoksa o fotoğraftaki mi?
UTANMADAN bir de eşyalarıyla bırakıyor.
O AHLAKSIZ köpeğini bırakıp belki tatile gitti, eğlencenin dibine vurdu.
YAZIKLAR olsun her kimsen.
MAALESEF böyle insan müsveddeleriyle yaşıyoruz.
BUNU yapanlar cezalandırılmalı.
ONU terk edecek kadar insanlığı ölmüşlerle bir arada yaşıyoruz.
SİZCE onu bırakan mı hayvan yoksa o fotoğraftaki mi?
UTANMADAN bir de eşyalarıyla bırakıyor.
O AHLAKSIZ köpeğini bırakıp belki tatile gitti, eğlencenin dibine vurdu.
YAZIKLAR olsun her kimsen.
MAALESEF böyle insan müsveddeleriyle yaşıyoruz.
BUNU yapanlar cezalandırılmalı.
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