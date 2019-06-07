Hırsızlara 'kapak' olsun! Topladıkları kapaklarla engellilere umut olan dede-torunun sosyal medya hesabı çalındı. Vicdansızlara tepki yağdı. İnternet korsanları, korkudan hesabı iade etmek zorunda kaldı Hesap geri alındı...

Eskişehir'de yaşayan Halit Aydoğan (73) ile torunu Melike Sarıtaş (17) iyilik saçtı. Dedetorun, engellilere tekerlekli sandalye temin etmek için başlatılan mavi kapak kampanyasına katıldı. 12 yıldır plastik mavi kapak toplayan dede-torun, bugüne kadar 250 engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı. İkilinin 77 bin takipçisi bulunan 'dedetorunmavikapak' adlı Instagram hesabı ise çalındı. Dolandırıcılar, 3 bin lira karşılığında hesabı geri vereceklerini açıkladı. Skandal, sosyal medyayı salladı. Korkuya kapılan internet korsanları, çaldıkları hesabı, çıkan haberlerin ardından geri vermek zorunda kaldı. Melike, "Şikayetimiz devam ediyor. Yapanların bulunmasını istiyoruz"