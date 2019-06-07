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Gazetecilere çarpan sürat teknesinin kaptanı itiraf etti: Gördüm

Bodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu tekneye çarpan Maça Kızı Otel'e ait sürat teknesinin tutuklanan kaptanı Alper Sakay'ın verdiği ifade ortaya çıktı.

İtiraf etti: Gördüm
Bodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu tekneye çarpan Maça Kızı Otel'e ait sürat teknesinin tutuklanan kaptanı Alper Sakay'ın verdiği ifade ortaya çıktı. Balıkçı teknesini 2-3 mil mesafedeyken gördüğünü belirten Sakay'ın "Daha sonra elektronik haritadan kontrol ettim. Müşteriler ile ilgilendikten sonra teknenin önünü kontrol ettim. Bu sırada tekneye çarpmak üzereydim ve manevra yapamadım" dediği öğrenildi. Kazada Hürriyet muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın denize atlayarak kurtulmuş, tekne kaptanı Osman Demirkol ise yaralanmıştı.

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