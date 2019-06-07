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'ten 4 cansız beden ve 11 ton çöp çıkarıldı

Nepalli dağcılar dünyanın en yüksek dağı ’in temizlik faaliyeti sırasında dört cansız beden ve 11 tonluk çöp çıkardı. Dağcıların çöpleri imha etmek yerine etrafta bıraktıkları belirtildi.

Everest’in cesetleri!

8 bin 850 metre yüksekliğindeki dağdaki temizlik sırasında insan dışkısı, oksijen tüpleri, kullanılamaz hale gelmiş çadırlar, tırmanma halatları, merdivenler, konserveler ve plastik ambalajlara rastlandı. temizlik ekibi bölgeyi iyi bilen etnik grup Şerpalardan oluştu. 20 kişilik ekip Nisan-Mayıs ayları arasında beş tonluk atık topladı. Turizm Departmanı Direktörü Dandu Raj Ghimire, dağın başka kamp alanlarında ise altı tonluk çöpe ulaşıldığını belirterek, "Cesetlere ulaşmak aslında üzücüydü. Ancak artık temizlik zamanı gelmişti" dedi.

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