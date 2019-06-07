Çocuğunu göremeyene yargı yolu açık

Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz. Çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilir. Yetkili, aile mahkemesidir.Eşinizin sizden isteyeceğinafaka yoksulluk nafakasıdır.Yoksulluk nafakası yoksulluğadüşecek eş için verilen veboşanma davası kesinleştiktensonra işlemeye başlayacakolan nafakadır. Eşinizinnafaka alabilmesi için ağırkusurlu olmaması, boşanmasebebiyle yoksulluğa düşecekolması gerekir. Eşinizinçalışıyor olması sizi nafakaödeme yükümlülüğündenkurtarmayabilir. Hakimnafakaya gerek olupolmadığına, gerekiyorsa damiktarına kendisi karar verir.Hakim talep edilenden fazlanafakaya hükmedemez, bunedenle de davalarda nafakalargenellikle üst sınırdan talepedilir. Şartları varsa aylıkkazancınız ve harcamalarınızagöre hakim uygun bir nafakayahükmedecektir. Eşlerdenbirinin açacağı boşanmadavası ile birlikte eşlerinarasındaki mal rejimi de tasfiyesürecine girer. Başka bir rejimkararlaştırmadıysanız eşinizlearanızdaki mal rejimi, kanunimal rejimi olan edinilmişmallara katılma rejimidir. Burejim, adında da geçtiği gibievlilik birliği içinde edinilenmallar üzerinde iki eşin de yarıyarıya katılma alacağı olduğuanlamına gelir. Evlenmedenönce alınmış mallar veya mirasyoluyla intikal etmiş mallar bukapsam dışındadır.