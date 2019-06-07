40 gün arayla iki evlat acısı

Fecı kazanın ateşi Bursa'yı yaktı. Tekirdağ'da dün meydana gelen trafik kazasında ölen genç kızın, ağabeyinin de 40 önce öldüğü anlaşıldı. Anne ve baba evlat acısıyla yıkıldı. Yasemin Kaynar İbiş'in kullandığı otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki TIR çarptı. Araç alev alev yandı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı

Sürücü İbiş ile Melike Sülün, Şaban Sülün, Büşra İbiş ve Şeyma Yavuz, yanarak yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Melike Sülün'ün Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oturduğu ve geçen Nisan ayında Nadır Deresi'nde ölü bulunan Hasan Özgür Sülün'ün (26) kardeşi olduğu belirlendi. 3 çocuk sahibi Emine ve Şaban Sülün çifti, 40 gün arayla iki kez evlat acısı yaşamış oldu. Kazada hayatlarını kaybedenlerin aynı üniversitede okudukları ve Çanakkale'deki arkadaşlarının düğününe gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

ACI BILANÇO: 61 ÖLÜ

9 günlük Ramazan Bayramı tatilininin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 61 kişi hayatını kaybederken, 429 kişi de yaralandı.