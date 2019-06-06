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Ölüm manevrası

Geri manevra yapan midibüsün altında sürüklenen genç adam, ağır yaralandı. Demir korkuluklar düşmesini engelledi ancak hastanede kurtarılamadı.

Ölüm manevrası
'de geri manevra yapan Mehmet Ali Hazar'ın kullandığı midibüs, kontrolden çıkıp, yokuştan kaydı. Ailesiyle 'tan tatil için geldiği öğrenilen Ender Vural, aracın çarpması sonucu altında kalarak, 2 metre sürüklendi. Talihsiz adam, midibüs ile demir korkuluk arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Ender, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Sürücü Hazar ise gözaltına alındı.

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