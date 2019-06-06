Denizli'de geri manevra yapan Mehmet Ali Hazar'ın kullandığı midibüs, kontrolden çıkıp, yokuştan kaydı. Ailesiyle Uşak'tan tatil için geldiği öğrenilen Ender Vural, aracın çarpması sonucu altında kalarak, 2 metre sürüklendi. Talihsiz adam, midibüs ile demir korkuluk arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Ender, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Sürücü Hazar ise gözaltına alındı.
- Yaşam
- 06.06.2019
- Gazete
Ölüm manevrası
Geri manevra yapan midibüsün altında sürüklenen genç adam, ağır yaralandı. Demir korkuluklar düşmesini engelledi ancak hastanede kurtarılamadı.
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