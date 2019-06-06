Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu



Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Makine Mühendisi E.A. 4 ay önce eczacı M.K. ile nişanlandı. Ancak 1,5 ay önce eczacı genç anlaşamadığını öne sürerek genç kızdan ayrıldı.