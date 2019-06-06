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  • 06.06.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 11:26

Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu

’da yaklaşık 1,5 ay önce eczacı nişanlısıyla ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülen makine mühendisi , 'ne girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve annesinin çabasıyla genç kız tam 5,5 saat gölde kaldıktan sonra ikna edilebildi.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Makine Mühendisi E.A. 4 ay önce eczacı M.K. ile nişanlandı. Ancak 1,5 ay önce eczacı genç anlaşamadığını öne sürerek genç kızdan ayrıldı.

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