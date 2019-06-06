Evden uzaklaştırma için aile mahkemesine gidilir

Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır?
Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet olaylarında, aile bireylerinin tehditleri karşısında, aile bireylerinin cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görme ihtimaline karşı ivedilikle uygulanan kararlardır. Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.
TAZMİNATA GELİR AYARI
Eşimden ayrılmak için dava açtım. Benden tazminat istiyor. Ailemin maddi durumu iyi, acaba ailemin mallarından pay isteyebilir mi?
Boşanma aşamasında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Bu tazminatlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." Yasa gereği tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Yoksa tazminat talepleri kabul edilmez. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de eşinden boşanmada tazminat alabilmeleri için ancak kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Yine boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır. Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır. Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir. Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz. Yine eşinizin babanızın mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet olaylarında, aile bireylerinin tehditleri karşısında, aile bireylerinin cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görme ihtimaline karşı ivedilikle uygulanan kararlardır. Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.
TAZMİNATA GELİR AYARI
Eşimden ayrılmak için dava açtım. Benden tazminat istiyor. Ailemin maddi durumu iyi, acaba ailemin mallarından pay isteyebilir mi?
Boşanma aşamasında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Bu tazminatlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." Yasa gereği tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Yoksa tazminat talepleri kabul edilmez. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de eşinden boşanmada tazminat alabilmeleri için ancak kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Yine boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır. Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır. Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir. Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz. Yine eşinizin babanızın mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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