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'Baba'dağ’dan uçtu

Yamaç paraşütü pilotu , 2.5 yaşındaki oğluyla bin 900 metrelik Babadağ’dan atladı. 30 dakika havada kalan minik Toprak gülücükler saçtı. Rahat tavırları herkesi şaşırttı.

'Baba'dağ’dan uçtu
'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan yamaç paraşütü pilotu (35), 2.5 yaşındaki oğlu Toprak'ı da bu sporla tanıştırdı. Günher, oğluyla birlikte dünyaca ünlü Babadağ'ın bin 900 metre pistinden paraşütle atladı. Babasıyla birlikte 30 dakika havada kalan Toprak'ın rahat ve sempatik tavırları dikkatlerden kaçmadı. Ölüdeniz Belcekız Plajı'na inen Toprak, diğer paraşüt pilotları ve turistler tarafından karşılandı. Dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü pilotu evli ve 1 çocuk babası Hasan Günher, oğlu Toprak ile atlayış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

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