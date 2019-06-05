Vahşete gebe!

İstanbul Beşiktaş'ta dün kardeşlerine kahvaltılık almak için dışarı çıkan 6 aylık hamile Saniye Yıldız (22), yolda amcası V.G. ile karşılaştı. V.G, yeğeninden para istedi. Kadını para vermeyince tekme tokat dövdü. Cani amca, yeğeni yere düşünce kayıplara karıştı. Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, V.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.
- Yaşam
- 05.06.2019
- Gazete
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