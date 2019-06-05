Sigorta yapmayanı şikayet edin

Bir süredir tekstil atölyesinde çalışıyorum. İşe girerken sigortamın yapıldığını sanıyordum, benden istenen her belgeyi işyerine teslim ettim. Rahatsızlığım nedeniyle hastaneye gittiğimde sigortamın olmadığını öğrenince büyük şok yaşadım. Bu konuda haklarım neler?
Sigortasız işçi çalıştıran devletten prim ve vergi kaçırdığı gibi, sizi de zarara uğratır. Sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıtdışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işverene devlet ceza kesiyor. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne işyerini şikayet ediniz. Yine CİMER'e şikayet ederek durumun tespit edilmesini isteyebilirsiniz.
NAFAKADA ÖDEME GÜCÜ BAZ ALINIR
İştirak nafakasının ödenme durumu nedir?
Türk Medeni Kanunu'nun 327/1 maddesiyle, karı-kocanın arasında evlilik ilişkisi bitmiş dahi olsa, çocukların bakımı, korunması ve eğitimi için tüm giderlerin karşılanması teminat altına alınmıştır. İştirak nafakası, gerçekleşen boşanmada velayet hakkı kendisine verilmemiş olan eşin, velayeti elinde bulunduran eşe/çocuğa karşı ödediği aylık geçinme ücretini temsil eder. Eğitim, bakım ve sağlık gibi alanların güvencesi için ödenen nafaka mahkemece belirlenen miktarda devam eder. Nafaka ödeyecek olan kişinin ödeme gücünü dikkate alacak olan mahkeme, bu sürede titizlikle incelemelerini gerçekleştirir. Burada kişilerin nafaka istekleri değil, ödeme gücü ve çocukların ihtiyaçları baz alınır. TMK 328/1 maddesince anne ve babanın çocuk üzerinde bakım yükümlülüğü, ergenliğe kadar devam eder. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ve anne-babanın hayat koşulları, giderleri kapsamında değerlendirmeye alınır. Taraflar her zaman değişen ekonomik koşullar karşısında nafaka miktarının artırılmasını veya azaltılmasını mahkemeden talep edebilir. Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın nafaka borcu ortadan kalkar. Eğitim hayatına devam eden çocuk artık reşit olduğundan, bizzat mahkemeye başvurarak kendisine eğitim nafakasının ödenmesini de talep edebilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
Sigortasız işçi çalıştıran devletten prim ve vergi kaçırdığı gibi, sizi de zarara uğratır. Sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıtdışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işverene devlet ceza kesiyor. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne işyerini şikayet ediniz. Yine CİMER'e şikayet ederek durumun tespit edilmesini isteyebilirsiniz.
NAFAKADA ÖDEME GÜCÜ BAZ ALINIR
İştirak nafakasının ödenme durumu nedir?
Türk Medeni Kanunu'nun 327/1 maddesiyle, karı-kocanın arasında evlilik ilişkisi bitmiş dahi olsa, çocukların bakımı, korunması ve eğitimi için tüm giderlerin karşılanması teminat altına alınmıştır. İştirak nafakası, gerçekleşen boşanmada velayet hakkı kendisine verilmemiş olan eşin, velayeti elinde bulunduran eşe/çocuğa karşı ödediği aylık geçinme ücretini temsil eder. Eğitim, bakım ve sağlık gibi alanların güvencesi için ödenen nafaka mahkemece belirlenen miktarda devam eder. Nafaka ödeyecek olan kişinin ödeme gücünü dikkate alacak olan mahkeme, bu sürede titizlikle incelemelerini gerçekleştirir. Burada kişilerin nafaka istekleri değil, ödeme gücü ve çocukların ihtiyaçları baz alınır. TMK 328/1 maddesince anne ve babanın çocuk üzerinde bakım yükümlülüğü, ergenliğe kadar devam eder. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ve anne-babanın hayat koşulları, giderleri kapsamında değerlendirmeye alınır. Taraflar her zaman değişen ekonomik koşullar karşısında nafaka miktarının artırılmasını veya azaltılmasını mahkemeden talep edebilir. Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın nafaka borcu ortadan kalkar. Eğitim hayatına devam eden çocuk artık reşit olduğundan, bizzat mahkemeye başvurarak kendisine eğitim nafakasının ödenmesini de talep edebilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
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