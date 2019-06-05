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Küçük Miraç böbrek nakliyle çifte bayram yaşıyor

3 yaşındaki Miraç’ın yüzü, “Uygun böbrek bulundu” haberiyle güldü... Hastanesi’nde yapılan nakil sonrası Miraç ve ailesi çifte bayram yaşadı. Başyurtlu ailesi, ‘Çok mutluyuz’ dedi.

Çifte bayram
Sivas'ta otomobil tamirciliği yapan Taner ile Esma Başyurtlu'nun üçüncü çocuğu Miraç'ın sağlık sorunları anne karnında başladı. Böbreğindeki kist nedeniyle anne karnında sağlık sorunları yaşayan Başyurtlu için doğduktan bir süre sonra organ nakli kararı verildi. Başyurtlu çifti, nakil işlemleri için Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Ardından Miraç, 'nın ulusal organ bekleme listesine alındı. 2 kez umutlanan ama sonra üzülen aileye müjde geldi. Ramazan Bayramı öncesi "Uygun böbrek bulundu" haberi, ailenin mutluluktan havalara uçmasını sağladı. 'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki çocuğun böbreği Miraç'a uyumlu olduğu için hemen nakil yapıldı. Prof. Dr. Bülent Aydınlı yönetimindeki nakil operasyonu başarıyla gerçekleştirilince aile çifte bayram sevinci yaşadı.



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