Küçük Miraç böbrek nakliyle çifte bayram yaşıyor

Sivas'ta otomobil tamirciliği yapan Taner ile Esma Başyurtlu'nun üçüncü çocuğu Miraç'ın sağlık sorunları anne karnında başladı. Böbreğindeki kist nedeniyle anne karnında sağlık sorunları yaşayan Başyurtlu için doğduktan bir süre sonra organ nakli kararı verildi. Başyurtlu çifti, nakil işlemleri için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Ardından Miraç, Sağlık Bakanlığı'nın ulusal organ bekleme listesine alındı. 2 kez umutlanan ama sonra üzülen aileye müjde geldi. Ramazan Bayramı öncesi "Uygun böbrek bulundu" haberi, ailenin mutluluktan havalara uçmasını sağladı. Adana'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki çocuğun böbreği Miraç'a uyumlu olduğu için hemen nakil yapıldı. Prof. Dr. Bülent Aydınlı yönetimindeki nakil operasyonu başarıyla gerçekleştirilince aile çifte bayram sevinci yaşadı.
- Yaşam
- 05.06.2019
- Gazete
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