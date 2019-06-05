Kayıp zengin!

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık ikramiye, '7615536' numaralı tam bilete isabet etmişti. Ancak kazanan talihli henüz ortaya çıkmadı. Büyük ikramiye 20 yıl aradan sonra ilk kez tam bilete isabet etmişti. Milli Piyango İdaresi'nin ikramiyenin zaman aşımına dair internet sitesine koyduğu sayaca göre, talihli kuruma başvurmaması halinde 210 gün sonra hakkını kaybedecek ve para Hazine'ye devrolacak. MPİ yetkilileri, "Talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, İdare hesaplarına gelir kaydedilerek Hazine'ye devredilir" açıklamasında bulunmuştu. Talihli parasını alıp faize yatırsaydı 5 ayda yaklaşık 6 milyon milyon lira kazanabilirdi.