Ukrayna ve Türkiye'de mankenlik yaparken evlendikten sonra mesleğini bırakan Irina Balaban, 5 yıl önce boşandığı iş adamı Kemal Başar Balaban'a mal rejimine dayalı alacak davası açtı. Irina Balaban, "Davalı şirket sahibi olup burada asgari ücretle çalışmakta ve şirketin kardeşine ait olduğunu iddia ederek lüks araçlara binen bir işçidir. 44 ay evli kalan müvekkilimin yaklaşık 300 bin lira civarında katkı payı alacağı ile kardeşinin üzerine kayıtlı 500 bin lira değerindeki lüks arabalar üzerinde katılma alacağı hakkı vardır" dedi.
Eşine ve müşterek çocuğa halen nafaka ödediğini ve üzerine kayıtlı hiçbir malın olmadığını iddia eden davalı Kemal Başar Balaban da "Müvekkilimin evlilik boyunca kendi üzerine kayıtlı hiçbir çöpü yoktur. Üzerine kayıtlı bir arabası da yoktur. Esas mağdur olan müvekkilimdir. Dava reddedilsin" dedi.
ALİ OKTAY
Eşine ve müşterek çocuğa halen nafaka ödediğini ve üzerine kayıtlı hiçbir malın olmadığını iddia eden davalı Kemal Başar Balaban da "Müvekkilimin evlilik boyunca kendi üzerine kayıtlı hiçbir çöpü yoktur. Üzerine kayıtlı bir arabası da yoktur. Esas mağdur olan müvekkilimdir. Dava reddedilsin" dedi.
ALİ OKTAY
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