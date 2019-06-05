Bugünkü
Takvim

Irina’dan işadamı Balaban'a mal davası

lı eski manken Irina, 5 yıl önce ayrıldığı Türk işadamına ‘mal’ davası açtı... Irina, “Mesleğimi senin yüzünden bıraktım” dedi ve 300 bin lira istedi...

Irina’dan mal davası
Ukrayna ve 'de mankenlik yaparken evlendikten sonra mesleğini bırakan , 5 yıl önce boşandığı iş adamı Balaban'a mal rejimine dayalı alacak davası açtı. Irina Balaban, "Davalı şirket sahibi olup burada asgari ücretle çalışmakta ve şirketin kardeşine ait olduğunu iddia ederek lüks araçlara binen bir işçidir. 44 ay evli kalan müvekkilimin yaklaşık 300 bin lira civarında katkı payı alacağı ile kardeşinin üzerine kayıtlı 500 bin lira değerindeki lüks arabalar üzerinde katılma alacağı hakkı vardır" dedi.



Eşine ve müşterek çocuğa halen nafaka ödediğini ve üzerine kayıtlı hiçbir malın olmadığını iddia eden davalı Kemal da "Müvekkilimin evlilik boyunca kendi üzerine kayıtlı hiçbir çöpü yoktur. Üzerine kayıtlı bir arabası da yoktur. Esas mağdur olan müvekkilimdir. Dava reddedilsin" dedi.





ALİ OKTAY

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriIrina’dan işadamı Kemal Başar Balaban'a mal davası
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri