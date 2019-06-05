Bugünkü
Takvim

'Hamo ağa' bayramı! 300 torununa tek tek el öptürdü

‘Hamo ağa’ lakaplı , torun rekoru kırdı. 300 torunu, uzun kuyruk oluşturup dedeleriyle bayramlaştı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde yaşayan İlçe Ziraat Odası Başkanı , torun sayısıyla şaşırttı. 4 eşi, 56 çocuğu ve 300 torunu olan "Hamo Ağa" lakaplı Arslan, dün torunlarıyla bayramlaştı. Arslan, sıraya giren torunlarıyla tek tek bayramlaşarak şeker dağıttı. Bayramlaşma esnasında evinin önünde uzun kuyruk oluşan Arslan, ailesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.




"Hamo Ağa", "300 torunum ile bayramlaştık, çok mutluyuz. Çocuklarım ve torunlarım ile burada bayramlaşmaktan mutluyum. Allah onlara nice bayramlar görmek nasip etsin" açıklamasını yaptı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri'Hamo ağa' bayramı! 300 torununa tek tek el öptürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri