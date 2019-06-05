'Hamo ağa' bayramı! 300 torununa tek tek el öptürdü

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde yaşayan İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, torun sayısıyla şaşırttı. 4 eşi, 56 çocuğu ve 300 torunu olan "Hamo Ağa" lakaplı Arslan, dün torunlarıyla bayramlaştı. Arslan, sıraya giren torunlarıyla tek tek bayramlaşarak şeker dağıttı. Bayramlaşma esnasında evinin önünde uzun kuyruk oluşan Arslan, ailesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Hamo Ağa", "açıklamasını yaptı.