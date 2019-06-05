Değerli rekor

ABD'de Claude Monet'in 1890 tarihli eseri Meules'in 110.7 milyon dolara satılması, dünyanın en pahalı tablolarını gündeme getirdi. Listenin ilk sırasında 2017'de 450.3 milyon dolara el değiştiren Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi adlı eseri yer alırken, bu tablonun sahte olduğu iddiaları da son dönemde yeniden konuşulmaya başlandı. İşte en pahalı tablolar:
Willem de Kooning-Interchange: 300 milyon dolar.
Paul Cezanne-The Card Players: 250 milyon dolar.
Paul Gauguin-Nafea faa Ipoipo: 210 milyon dolar.
Pollock-Number 17A: 200 milyon dolar.
300 milyon dolar
Willem de Kooning-Interchange: 300 milyon dolar.
Paul Cezanne-The Card Players: 250 milyon dolar.
Paul Gauguin-Nafea faa Ipoipo: 210 milyon dolar.
Pollock-Number 17A: 200 milyon dolar.
300 milyon dolar
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