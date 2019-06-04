Silahlar konuştu

İstanbul Fatih'te döviz bürosu sahibi Bilal Ö, dün lüks otomobiliyle cadde üzerinde bir dükkana geldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda bacağından hafif bir şekilde yaralanan adam saldırgana karşılık vererek yakındaki bir binaya kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Bilal Ö. tedavi altına alındı. Polis, araca 25 el ateş edildiğini, 6 isabet aldığını belirledi. Emniyet güçleri, şüphelinin peşine düştü.