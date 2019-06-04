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Kedi dayağı!

Kedi dayağı!
Apartmanının önünde kedi beslediği için kadın bir sporcu tarafından darp edildiğini iddia eden kadın karşı taraftan şikayetçi oldu. Olay 'de yaşandı. Sokak kedilerini besleyen hayvansever Meryem Sayar ile bölgede spor salonu işleten bir kadın arasında kedi meselesinden tartışma çıktı. Darp edildiğini ileri süren , hastaneye kaldırıldı. Şikayetçi olan Sayar, "Yine her zamanki gibi bugün de kedileri beslemeye çıktım. Besledikten sonra deterjan ve suyla o bölgeyi temizlediğim sırada yan taraftaki spor salonunda milli sporcu olduğunu öğrendiğim bayan çıkarak bana, 'bu kedileri burada istemiyorum' dedi. Kız kardeşime saldırdı. Ben araya girip, elini tutunca bu sefer bana yumruk attı" diye konuştu.

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