Engelsiz kick boks

Bursa'da doğuştan tek bacaklı olan 29 yaşındaki Özge Toplu, satın aldığı ikinci el protez bacak ile başladığı kick boks sporunda başarıdan başarıya koşuyor. En büyük hayalinin kick boks antrenörü olmak olduğunu belirten Toplu, "Bir yıldır kick boks ile uğraşıyorum. Yeşil kuşaktayım. Bu spora başlamamın amacı, engellerin bedende değil zihinde olduğunu gösterebilmekti" dedi. Hakemlik ve antrenörlük üzerine sınavlara girmeye başladığını söyleyen genç kadın, "Amacım siyah kuşağa ulaşmak. Protezlerim çok eski. Daha iyi protezler ile hedeflerime daha hızlı ulaşabilirim" diye konuştu.
Özge Toplu ikinci el protez bacağı ile antrenörlük sınavlarına hazırlanıyor.
Özge Toplu ikinci el protez bacağı ile antrenörlük sınavlarına hazırlanıyor.
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