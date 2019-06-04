Dilara’nın yolu 19 yaşındaki Dilara, Türkiye’yi keşfetmek istedi. Otostopla 14 ayda 45 bin kilometre yol kat etti. Tam 80 il gezdi...

Ankara'da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisi Dilara Özkan (19) okuluna ara verdi! Babasının "Dünyayı gez" tavsiyesini dinledi. Ankara'dan yola çıkan Dilara, 14 ayda otostopla 45 bin kilometre yol kat etti. Otostopla 600 araç ile 79 ili gezdikten sonra Siirt'e gitti. Dilara, 600 araç ile 80 ili ziyaret etti. Son rotasının Hakkari olduğunu dile getiren Dilara Özkan, "80 ili gezdim, 81 ile de gittikten sonra yurt içi gezimi tamamlayacağım. Sonra dünya turuna çıkacağım" dedi.