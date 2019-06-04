Eşine laf atıldığını iddia eden koca, elini kana buladı. Olay dün Bartın'da yaşandı. Tamer Turan T. (33), Özgür Dönmez ve Yaşar Köse'ye (39) tabancayla 3 el ateş etti. Köse kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis Tamer Turan T. ile Dönmez'i gözaltına aldı. Katil zanlısı, ifadesinde Dönmez ve Köse'nin, daha önceden eşine laf atıp, kötü sözler söylediğini, bunun üzerine ateş açtığını anlattı.
- Yaşam
- 04.06.2019
- Gazete
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