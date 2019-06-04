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'da bir kişi eşine laf atan adamı sokak ortasında kurşunladı

’da bir koca, eşine laf atan adamı sokak ortasında kurşunladı. Polis tarafından gözaltına alındı.

Eşine laf atıldığını iddia eden koca, elini kana buladı. Olay dün 'da yaşandı. Tamer Turan T. (33), Özgür Dönmez ve Yaşar Köse'ye (39) tabancayla 3 el ateş etti. Köse kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis T. ile Dönmez'i gözaltına aldı. Katil zanlısı, ifadesinde Dönmez ve Köse'nin, daha önceden eşine laf atıp, kötü sözler söylediğini, bunun üzerine ateş açtığını anlattı.

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