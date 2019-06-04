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Asansörde feci ölüm

Asansörde feci ölüm
Karaman'da geçen yıl eşinden boşanan 2 çocuk babası Yunus Durmaz (41), dün çalıştığı markette mesai bitiminde depoyu kontrol etti. Ardından da yük asansörüne binmek istedi. Ancak aniden hareket eden asansör ile duvar arasında sıkıştı. Arkadaşları, sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, marketin yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle fazla mesai yaptığı öğrenildi.

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