İşadamının haczedilen köpeği, mahkeme kararıyla özgürlüğüne kavuştu. Tekirdağ Çorlu'da yaşayan tekstil firması sahibi Cahit Ecesoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 1994'te boşandığı eşi Nilüfer B, uzun süre nafaka alamadığını belirtip mahkemeye gitti. İşadamının yeni eş Pervin Ecesoy'a haciz gönderdi. Dava sonrası, işadamının Golden Retriever cinsi 'Fındık' isimli köpeği haczedildi. Duruma tepki gösteren Pervin Ecesoy, haczin kaldırılması için harekete geçti. Mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararında "Kanunda 'ev ve bahçe içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları, sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemez' denilmektedir. O halde ev ve bahçe içerisinde bakılan ev ve süs hayvanı niteliğinde olan evcil köpeğin haczedilmesi yasa normlarına açıkça aykırı olduğundan Golden cinsi köpek üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi. Kararın ardından haczi kaldırılan Fındık, Ecesoy ailesine teslim edildi.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.