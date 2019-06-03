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O şimdi özgür

İşadamı Cahit Ecesoy’un köpeği eski eşinin açtığı icra davası nedeniyle haczedildi. Ailenin mahkemeye yaptığı itiraz sonuç verdi. Hakim, ‘süs eşyaları haczedilemez’ diyerek Fındık’ın özgürlüğüne hükmetti.

O şimdi özgür
İşadamının haczedilen köpeği, mahkeme kararıyla özgürlüğüne kavuştu. Çorlu'da yaşayan tekstil firması sahibi Cahit Ecesoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 1994'te boşandığı eşi Nilüfer B, uzun süre nafaka alamadığını belirtip mahkemeye gitti. İşadamının yeni eş Pervin Ecesoy'a haciz gönderdi. Dava sonrası, işadamının Golden Retriever cinsi 'Fındık' isimli köpeği haczedildi. Duruma tepki gösteren Pervin Ecesoy, haczin kaldırılması için harekete geçti. Mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararında "Kanunda 'ev ve bahçe içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları, sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemez' denilmektedir. O halde ev ve bahçe içerisinde bakılan ev ve süs hayvanı niteliğinde olan evcil köpeğin haczedilmesi yasa normlarına açıkça aykırı olduğundan Golden cinsi köpek üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi. Kararın ardından haczi kaldırılan Fındık, Ecesoy ailesine teslim edildi.


Ali OKTAY

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