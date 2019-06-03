Kızından boşanan damadını vurdu

Kızından boşanan damadını vuran kayınpeder, aynı silahla intihar etti. Olay dün Samsun'da meydana geldi. Kayınpederi Hasan Çelikbaş'ın (66), eczanesinde çalışan Buğra Üler, 4 ay önce öğretmen olan bir çocuk annesi eşinden boşandı. Çelikbaş, eski damadının işten ayrılmasını istedi. Üler kabul etmedi. İkili arasında dün tartışma çıktı. Öfkeli adam, eski damadını boynundan ve göğsünden vurarak ağır yaraladı. Aynı silahla kendisini başından vurarak intihar etti. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hastaneye kaldırılan eski damat Buğra Üler'in tedavisi sürüyor.
İlhan DEMİRCİOĞLU
Hastaneye kaldırılan eski damat Buğra Üler'in tedavisi sürüyor.
İlhan DEMİRCİOĞLU
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