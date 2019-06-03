Kardeşini ölümden çekip aldı

ABD'de yaşayan 10 yaşındaki Jayla havuzda boğulmak üzere olan kardeşinin hayatını kurtardı. Georgia eyaletinde yaşanan olay, saniye saniye kameralara yansıdı. 3 yaşındaki Kali Dallis'in belindeki simit, havuza atladığı sırada ters döndü. Kafası suyun altında kalan küçük kız, nefes alamamaya başladı. Suda çırpınan kardeşini gören Jayla bir an bile düşünmeden havuza atladı. Kardeşini sudan çekip aldı. İlk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Kali hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müddahalesini yaptığı Kali, hayati tehlikeyi atlattı.
10 yaşındaki Jayla, havuzda boğulan kardeşini bir an bile düşünmeden kurtardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müddahalesini yaptığı Kali, hayati tehlikeyi atlattı.
10 yaşındaki Jayla, havuzda boğulan kardeşini bir an bile düşünmeden kurtardı.
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