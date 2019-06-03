Boşanma davası 1 hafta da 2 yıl da sürebilir

Boşanma davası yaklaşık olarak ne kadar sürer?
Her dava, farklı somut olaylar ve farklı talepler içereceğinden, kendine özgü süreçlere tabi olacaktır. Davaların hızlı sonuçlanması adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesi çok önemli ise de asıl önemli olan, bu süreç sonunda tarafların haklarını doğru bir şekilde alabilmelerini sağlamaktır. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki çeşittir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler, boşanmanın tüm hükümleri konusunda anlaştıklarından, mahkemece ortada araştırılacak, incelenecek delil toplanacak bir süreç olmayacak ve mahkemece oldukça kısıtlı bir inceleme ile protokol hükümleri değerlendirilerek karar verilecektir. Bu tür boşanma davaları mahkemelerin iş yoğunluklarına göre 1 hafta ila 2 ay içinde sonuçlanabilmektedir. Çekişmeli davalarda ise mahkeme tarafların talep ettiği bir takım araştırma ve incelemeleri yapacağından, delil toplanıp tanık dinleneceğinden bu davalar taleplerin çokluğu ile ilgili olarak değişmekle birlikte yaklaşık 1 yıl-2 yıl sürebilmektedir.
ÇARPIP KAÇAN CEZAYI CEBİNDEN ÖDER
Park halinde olan araca çarpıp kaçmanın cezası nedir?
Gerçekleşen kaza sonucunda durum ne kadar kötü olursa olsun olay yerinden ayrılmak doğru değildir. Karşı tarafın sürücüsü orada ise mutlaka iletişim kurulmalı, eğer araç sahibi olay yerinde değilse, gerekli bilgileri temin edilip kendisine ulaşılmalıdır. Olay yerinden kaçan ve kazayı bildirmeyen araç sürücüsünün bu davranışı sigortacılık mevzuatı hükümlerine de aykırıdır. Bu davranışla kaçan sürücünün, sorumluluklarını yerine getirmediğinden hareketle kusurlu olabileceğine, kimi durumlarda aracı teminat dışı bırakabilecek alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmış olabileceğine dair bir kuşku oluşturabilir, kasko poliçesi hasarı karşılamayabilir, trafik poliçesi ise karşı yanın hasarını karşılamakla bu hasarı kendisine rücu edebilir. Kaza sonucunda her iki sürücü tarafından görüntülenen fotoğraflar kaza tespit tutanağında yer alır. Kaza tespit tutanağı, aracın sigortası için önemli bir aşamadır. 3 iş günü içinde sigorta şirketine ulaştırılmalıdır. Meydana gelen kaza oranı yapılan tespite göre tramer sistemine kaydedilir, burası aracın kaza sicilidir. Taraflardan biri tramere girilen kaza oranına itiraz ederse bunu 5 iş günü içinde yapmalıdır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Her dava, farklı somut olaylar ve farklı talepler içereceğinden, kendine özgü süreçlere tabi olacaktır. Davaların hızlı sonuçlanması adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesi çok önemli ise de asıl önemli olan, bu süreç sonunda tarafların haklarını doğru bir şekilde alabilmelerini sağlamaktır. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki çeşittir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler, boşanmanın tüm hükümleri konusunda anlaştıklarından, mahkemece ortada araştırılacak, incelenecek delil toplanacak bir süreç olmayacak ve mahkemece oldukça kısıtlı bir inceleme ile protokol hükümleri değerlendirilerek karar verilecektir. Bu tür boşanma davaları mahkemelerin iş yoğunluklarına göre 1 hafta ila 2 ay içinde sonuçlanabilmektedir. Çekişmeli davalarda ise mahkeme tarafların talep ettiği bir takım araştırma ve incelemeleri yapacağından, delil toplanıp tanık dinleneceğinden bu davalar taleplerin çokluğu ile ilgili olarak değişmekle birlikte yaklaşık 1 yıl-2 yıl sürebilmektedir.
ÇARPIP KAÇAN CEZAYI CEBİNDEN ÖDER
Park halinde olan araca çarpıp kaçmanın cezası nedir?
Gerçekleşen kaza sonucunda durum ne kadar kötü olursa olsun olay yerinden ayrılmak doğru değildir. Karşı tarafın sürücüsü orada ise mutlaka iletişim kurulmalı, eğer araç sahibi olay yerinde değilse, gerekli bilgileri temin edilip kendisine ulaşılmalıdır. Olay yerinden kaçan ve kazayı bildirmeyen araç sürücüsünün bu davranışı sigortacılık mevzuatı hükümlerine de aykırıdır. Bu davranışla kaçan sürücünün, sorumluluklarını yerine getirmediğinden hareketle kusurlu olabileceğine, kimi durumlarda aracı teminat dışı bırakabilecek alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmış olabileceğine dair bir kuşku oluşturabilir, kasko poliçesi hasarı karşılamayabilir, trafik poliçesi ise karşı yanın hasarını karşılamakla bu hasarı kendisine rücu edebilir. Kaza sonucunda her iki sürücü tarafından görüntülenen fotoğraflar kaza tespit tutanağında yer alır. Kaza tespit tutanağı, aracın sigortası için önemli bir aşamadır. 3 iş günü içinde sigorta şirketine ulaştırılmalıdır. Meydana gelen kaza oranı yapılan tespite göre tramer sistemine kaydedilir, burası aracın kaza sicilidir. Taraflardan biri tramere girilen kaza oranına itiraz ederse bunu 5 iş günü içinde yapmalıdır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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