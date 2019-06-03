20 yılık eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü Diyarbakır’da öfkeli koca, 20 yılık eşi ile tartıştı. Çocuklarının gözü önünde öldürüp yol kenarına attı.

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Olay Diyarbakır'da meydana geldi. 20 yıllık evli olan ancak, son dönemde aralarında geçimsizlik başlayan Aygül Günler (39) ile Recep Günler (40) arasında, önceki gece otomobilde tartışma çıktı. Öfkeli adam, 3 çocuğunun gözleri önünde eşini dövmeye başladı. Daha sonra ise göğsünden ve boğazından bıçakladı. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Jandarma ise talihsiz kadının cesediyle karşılaştı. Aygül Günler'in kardeşi Bayram Işık, "Recep Günler, evde sürekli huzursuzluk çıkarıyordu. Kardeşim, 2,5 aydır da şiddet görüyordu. Biz aile birliği bozulmasın diye gerekli her türlü desteği vermiştik " diye konuştu.





Özgür CEBE