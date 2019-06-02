Tamamen duygusal!

Antalya'da M.B. dün falezlere çıktı. İntihara kalkıştı. Polislere 2 bin 700 lira ev kirası borcu olduğunu söyledi. Vatandaşlar para topladı. Ama M.B. ikna olmadı. Bir kişi paranın tamamını verince genç adam, intihardan vazgeçti.
Vatandaşlar kendi aralarında para topladı.
Vatandaşlar kendi aralarında para topladı.
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