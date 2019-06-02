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Tamamen duygusal!

Tamamen duygusal!
Antalya'da M.B. dün falezlere çıktı. İntihara kalkıştı. Polislere 2 bin 700 lira ev kirası borcu olduğunu söyledi. Vatandaşlar para topladı. Ama M.B. ikna olmadı. Bir kişi paranın tamamını verince genç adam, intihardan vazgeçti.



Vatandaşlar kendi aralarında para topladı.

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