SMA hastası İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar Dolandırıcılar, SMA hastası İday bebeğin fotoğraflarıyla sosyal medyada sahte hesap açtı. Sahtekarlar, yardım adı altında çok sayıda kişiden para topladı.

Mersin'de yaşayan İday Ayaz, 9 Ekim 2017'de dünyaya gözlerini açtı. Bir tür kas hastalığı olan SMA tanısı konulan bebek, solunum makinesine bağlandı. İday'ın rahat nefes alması için gerekli diyafram pilini alacak gücü olmayan baba İdris Ayaz, yardım toplamak için valilikten izin aldı. Ancak doktor pilden vazgeçince kampanya askıya alındı. Dolandırıcılar ise İday'ın fotoğraflarını kullanarak sosyal medyada sahte hesap açtı. Vicdansızlar 'yardım kampanyası' adı altında çok sayıda kişiden para topladı. Olayı öğrenen baba, soluğu savcılıkta aldı. Ayaz, "Bu insanlara ilk önce vicdan dersi verilmesini sonra da cezalandırılmalarını istiyorum. Valilik onaylı yardım kampanyamızı yeni başlatacağız" ifadelerini kullandı.