Hakkari'de Sümbül Anadolu Lisesi öğrencisi Sercan Özatak (18), 27 Mayıs günü okula gideceğini söyleyip evden çıktı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Ailesi, durumu polise anlattı. Arama çalışması başlatıldı. Özatak, 6 gün sonra mahalleli tarafından Katramas Deresi'nde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen çok sayıda ekip, cesedi sudan çıkarttı. Özatak'ın sır ölümü, yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğdu. Talihsiz öğrencinin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.