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, şehit oğlunun isteğini üniversiteden mezun olarak yerine getirdi

, 2016’da şehit olan oğlunun isteğini yerine getirmek için üniversite okudu. Okulunu başarıyla bitirip mezun oldu.

Ana vatan
, nice kahraman evlatlar yetiştirdi. Mersinli Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa (33), terör örgütü 'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehadete erdi. 1 çocuk babası şehit, hep annesi Ayla Çiğa'nın (58) üniversite okumasını istemişti. Anne Çiğa, oğlunun şehit düşmeden önce "üniversite okuması" yönündeki dileğini yerine getirmeye karar verdi. 2017 yılında sınava girdi. Sınavı kazanarak Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'ne tam burslu olarak girdi. Şehit annesi 2 yıl süren eğitiminin ardından bölümünü başarıyla bitirdi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, diplomasını alan Çiğa, şehit oğlunun da aralarında bulunduğu 3 çocuğuna eğitimin önemini aşılayan bir anne olduğunu dile getirdi. , "Eğitim hayatım boyunca hayata bakış açım çok değişti. Lütfen hayallerinizin peşinden koşun, 'Ben yapamam' demeyin. Unutmayın, azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır. Herkesi okumaya davet ediyorum. Çok güzel bir duygu" dedi.



Şehit Yiğitcan Çiğa

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