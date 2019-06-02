Türkiye, nice kahraman evlatlar yetiştirdi. Mersinli Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa (33), terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehadete erdi. 1 çocuk babası şehit, hep annesi Ayla Çiğa'nın (58) üniversite okumasını istemişti. Anne Çiğa, oğlunun şehit düşmeden önce "üniversite okuması" yönündeki dileğini yerine getirmeye karar verdi. 2017 yılında sınava girdi. Sınavı kazanarak Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'ne tam burslu olarak girdi. Şehit annesi 2 yıl süren eğitiminin ardından bölümünü başarıyla bitirdi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, diplomasını alan Çiğa, şehit oğlunun da aralarında bulunduğu 3 çocuğuna eğitimin önemini aşılayan bir anne olduğunu dile getirdi. Ayla Çiğa, "Eğitim hayatım boyunca hayata bakış açım çok değişti. Lütfen hayallerinizin peşinden koşun, 'Ben yapamam' demeyin. Unutmayın, azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır. Herkesi okumaya davet ediyorum. Çok güzel bir duygu" dedi.
Şehit Yiğitcan Çiğa
Şehit Yiğitcan Çiğa
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