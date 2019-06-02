2 şehirden acı haber

Türkiye dün şehit acısı yaşadı. Iğdır'da Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Kalleşlerin açtığı ateş sonucu Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı, Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz ve Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Afyonkarahisarlı şehit Çubuk'un Ramazan Bayramı iznini memleketinde geçirmek için 2 gün önce bilet aldığı ve bugün memleketine gitmeyi planladığı ortaya çıktı. Hakkari'de de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında dün akşam çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.