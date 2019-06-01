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  • 01.06.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 20:24

Son dakika haberi: 'da 3.5 büyüklüğünde ! Kandilli Rasathanesi son depremler....

Kalecik ilçesinde merkez üssü Altıntaş merkezli bir meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Ankara'da korkutan deprem

Kalecik ilçesinde merkez üssü Altıntaş merkezli bir meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Detaylar geliyor...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.06.01 19:52:51 40.2715 33.3932 5.0 -.- 3.5 3.4 ALTINTAS-KALECIK (ANKARA) İlksel
2019.06.01 17:06:50 41.1563 36.5910 9.1 -.- 2.9 -.- BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN) İlksel
2019.06.01 16:54:33 38.9395 26.1110 8.1 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.01 12:13:19 39.3457 27.9198 5.5 -.- 2.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.06.01 11:48:47 40.4290 26.9600 5.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

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