Ankara Kalecik ilçesinde merkez üssü Altıntaş merkezli bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Detaylar geliyor...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.06.01 19:52:51 40.2715 33.3932 5.0 -.- 3.5 3.4 ALTINTAS-KALECIK (ANKARA) İlksel
2019.06.01 17:06:50 41.1563 36.5910 9.1 -.- 2.9 -.- BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN) İlksel
2019.06.01 16:54:33 38.9395 26.1110 8.1 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.01 12:13:19 39.3457 27.9198 5.5 -.- 2.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.06.01 11:48:47 40.4290 26.9600 5.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.