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tatili için 'dan dev göç başladı! Trafik yoğunluk haritası yeşile boyandı

tatili için dev göç başladı. Kimileri tatil beldelerine kimileri de memleketine gitmek için yola çıktı. Oteller doldu, 6 milyar lirası tatil olmak üzere 10 milyar liralık ekonomi oluştu...

Yeşil yol
9 günlük tatili başladı. Yaklaşık 20 milyon kişinin bayram tatilinde yer değiştirmesi beklenirken, kimileri tatil beldelerinde kimileri de aile ya da arkadaş yanında olmak için hazırlıklarını yaptı. Tatil göçü başladı. Bazı tatilciler yoğunluk yaşamamak için perşembe akşamından itibaren yollara düştü. Şehirler arası yollarda tatilci yoğunluğu yaşandı. Feribot iskeleleri, havalimanları, tren istasyonları ve otobüs terminalleri de tatilcilerle doldu taştı.



Bayram tatilinde otobüs, tren biletleri tükenirken; Türk Hava Yolları () dün Havalimanı'ndan 482 seferde 80 bin 277 yolcu taşıdı. THY, bugün de 495 gidiş seferi planlıyor. Bu sayının ek seferlerle artması bekleniyor. İki günlük yolcu sayısının 200 binin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.


6 MİLYARLIK TATİL
Bayram tatilinde otellerin neredeyse tamamı doldu. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bayram tatilinde 6-7 milyar lira civarında bir hareket olmasını bekliyoruz" dedi. Tatil dışında memleket ziyaretlerinin ve alışverişin de eklenmesiyle bayramda 10 milyar liralık ekonomi oluşacak.



Bayramı fırsat bilen 20 milyon kişi yola çıktı. Büyük şehirler boşaldı. Trafik yoğunluk haritaları ise yeşile boyandı

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili süresince 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen otoyollar ile köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı.




TURİZM UÇUYOR
Türkiye de sıçramasını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Nisan'da turizmde yılın en yüksek artışı yakalandı. 'yi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.01 artışla 3 milyon 293 bin 176 yabancı ziyaret etti. Bu yılın 4 aylık döneminde ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.22 artışla 8 milyon 735 bin 268'e ulaştı. Nisan'da yüzde 33.77 artış ve 391 bin 579 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci olurken, yüzde 47.55 artış ve 376 bin 59 yabancı ziyaretçi ile ikinci, yüzde 26.75 artış ve 256 bin 72 yabancı ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İlk 4 ayda ise Almanya yüzde 19.63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 27.45 artış ve 738 bin 784 ziyaretçi ile Bulgaristan da ikinci sırada yer aldı.



Haftalar öncesinden rezervasyon yaptıran vatandaşlar tatil bölgelerine akın ederken; büyük bir çoğunluk da memleketlerine doğru yola çıktı. Son dakikacılar ise yer bulmakta zorlanırken, otel ve bilet fiyatları katlandı.



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