Ramazan Bayramı tatili başladı. Yaklaşık 20 milyon kişinin bayram tatilinde yer değiştirmesi beklenirken, kimileri tatil beldelerinde kimileri de aile ya da arkadaş yanında olmak için hazırlıklarını yaptı. Tatil göçü başladı. Bazı tatilciler yoğunluk yaşamamak için perşembe akşamından itibaren yollara düştü. Şehirler arası yollarda tatilci yoğunluğu yaşandı. Feribot iskeleleri, havalimanları, tren istasyonları ve otobüs terminalleri de tatilcilerle doldu taştı.Bayram tatilinde otobüs, tren biletleri tükenirken; Türk Hava Yolları ( THY ) dün İstanbul Havalimanı'ndan 482 seferdetaşıdı. THY, bugün deseferi planlıyor. Bu sayının ek seferlerle artması bekleniyor. İki günlük yolcu sayısınınolacağı tahmin ediliyor.



6 MİLYARLIK TATİL

Bayram tatilinde otellerin neredeyse tamamı doldu. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bayram tatilinde 6-7 milyar lira civarında bir hareket olmasını bekliyoruz" dedi. Tatil dışında memleket ziyaretlerinin ve alışverişin de eklenmesiyle bayramda 10 milyar liralık ekonomi oluşacak.







Bayramı fırsat bilen 20 milyon kişi yola çıktı. Büyük şehirler boşaldı. Trafik yoğunluk haritaları ise yeşile boyandı



KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili süresince 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen otoyollar ile köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı.

turizm de sıçramasını sürdürüyor.'ndan yapılan açıklamaya göre; Nisan'da turizmde yılın en yüksek artışı yakalandı. Türkiye 'yi geçen yılın aynı ayına göreartışlayabancı ziyaret etti. Bu yılın 4 aylık döneminde ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göreartışla'e ulaştı. Nisan'daartış ve 391 bin 579 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci olurken,artış ve 376 bin 59 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci,artış ve 256 bin 72 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. İlk 4 ayda ise Almanyaartış ve 803 bin 483 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.artış ve 738 bin 784 ziyaretçi ile Bulgaristan da ikinci sırada yer aldı.Haftalar öncesinden rezervasyon yaptıran vatandaşlar tatil bölgelerine akın ederken; büyük bir çoğunluk da memleketlerine doğru yola çıktı. Son dakikacılar ise yer bulmakta zorlanırken, otel ve bilet fiyatları katlandı.



